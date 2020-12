Bar e ristoranti, lunedì il bando per i ristori

La Regione stanzia 20milioni di euro. Il Pd chiede tutele per chi ha subito danni effettivi dalla pandemia e auspica semplicità nell'erogazione

AREZZO — La situazione è preoccupante. Gli effetti della pandemia sono devastanti. L'economia cittadina è allo stremo delle forze. Chi più di tutti sta soffrendo è il settore della somministrazione. Bar e ristorante chiusi da troppo tempo e non basta l'asporto per far quadrare i conti a fine mese.

Così lo Stato eroga 250milioni di euro che tramite le Regioni verranno ridistribuiti alle attività maggiormente penalizzate.

Per quanto riguarda la Toscana sono 20 i milioni destinati al settore somministrazione.

Già lunedì prossimo la Giunta regionale dovrebbe dare il disco verde ad un bando che consentirà la distribuzione di queste risorse ai titolari di bar e ristoranti della Toscana per ottenere un indennizzo di 2.500 euro.

"Chiediamo che il bando tuteli gli imprenditori che hanno avuto un danno effettivo e che ci sia una sufficiente elasticità e semplicità nell’erogazione - afferma il segretario del Pd Francesco Ruscelli.

Questa è una prima tranche di ristori. Lo Stato ha pronte ulteriori somme da destinare ad altri settori particolarmente colpiti dalla pandemia.

"Altri 20 milioni di euro - sottolinea Ruscelli - saranno assegnati dalla Regione a 300 imprese aretine con due bandi per il sostegno agli investimenti. Nel primo caso si tratta di contributi a fondo perduto per le piccole e medie imprese che da febbraio hanno fatto investimenti. Il secondo bando è sulla microinnovazione digitale.

Oltre 4 milioni di euro sono destinati a imprese che operano nei settori del commercio e del turismo.

Regione e Governo stanno cercando di dare una risposta alla situazione di emergenza della nostra economia. I finanziamenti sono un primo passo e nella direzione giusta. La regione si sta inoltre attrezzando per quanto riguarda la gestione delle risorse che arriveranno con il recovery found che dovrà segnare un ulteriore punto di svolta per lo sviluppo regionale.

Dobbiamo tutelare la vita della persone che rimane la priorità assoluta. Contemporaneamente dobbiamo sostenere le imprese perché anche il lavoro è vita: delle persone e delle famiglie - conclude il segretario provinciale del Pd aretino.