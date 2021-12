Arezzo circondata dalla neve

La coltre bianca è caduta nella notte a Poti, in Pratomagno, Casentino e Valtiberina. Pericolo formazione di ghiaccio. Ecco il punto sulla viabilità

AREZZO — Il Natale si avvicina e anche il meteo si adegua al periodo. Durante la notte è nevicato in gran parte dell'aretino. Imbiancate tutte le zone montane.

La città si è "salvata" ma tutto attorno è bianco.

In Casentino sono intevenuti i mezzi spalaneve per liberare le strade e garantire servizi alla popolazione. I disagi maggiori si registrano a Chiusi della Verna, Castel Focognano, Montemignaio, Badia Prataglia. Insomma in tutte quelle località sopra i 400 metri.

Neve anche a Poti con la montagna aretina completamente imbiancata.

Continua a nevicare in alta Vatiberina. A Sestino la neve ha raggiunto i 30 centimetri di altezza. A Caprese è in corso una forte nevicata ma ancora la situazione resta gestibile. Sta nevicando anche a Ponte alla Piera.

Disagi anche in valdarno. Appena sopra Castiglion Fibocchi, in Vipiana, ci sono almeno 10 centimetri di neve. Al Passo della Crocina spalaneve in azione per liberare la strada che da San Giustino porta a Talla.

Una forte nevicata ha interessato anche il Pratomagno. A Pontenano si sono risvegliati sotto una coltre bianca e salendo verso la Croce la situazione diventa sempre più complicata.

Adesso la situazione è migliorata ma la formazione di ghiaccio, specialmente ad alta quota, impone di usare la massima prudenza per la percorrenza delle strade in auto.

Intanto la Provincia ha fatto il punto sulla percorribilità delle strade. Ecco la situazione attuale:

- Passo dei Mandrioli SRT 71 circa 20 centimetri di neve.

- Chiusi della Verna identica situazione della SRT 71, più e alcuni pini sulla 208 dir spaccati già spostati con spalaneve.

- Passo della Calla circa 30 centimetri di neve.

- Passo della Consuma SRT 70 e SP 70 di Montemignaio 10/15 centimetri di neve.

- SP 556 Passo di Croce a Mori 10 centimetri. Tutte le strade sono transitabili, obbligo dispositivi invernali montati.

- SP n° 50 Nuova Sestinese Valico aperto, nevicate in corso con tormenta di tramontana, spessore neve in cima al valico circa cm 30, previste gelate in serata.

- SP n° 49 Sestinese Valico aperto, nevicate in corso con tormenta di tramontana, spessore neve in cima al valico circa cm 30, previste gelate in serata. Transito obbligatorio con catene a bordo o pneumatici da neve su tutta la strada.

- SP n° 52 Sestino Ca' Raffaello Valico aperto, nevicate in corso con tormenta di tramontana, spessore neve in cima al valico circa cm 30, previste gelate in serata.

- SP n° 53 Alto Marecchia Valico aperto, nevicate in corso con tormenta di tramontana, spessore neve in cima al valico circa cm.30 previste gelate in serata.

- SP n° 51 La Spugna valico aperto, nevicate in corso con tormenta di tramontana, spessore neve in cima al valico circa cm 30, previste gelate in serata.

- SP n° 77 Tiberina, neve non presente, strada aperta possibile formazione di gelo in serata;

Zona 7° Situazione transitabilità

- SP n° 208 della Verna, Valico dello Spino Valico aperto, nevicate in corso con tormenta di tramontana, spessore neve in cima al valico circa cm 50, previste gelate in serata.

- SP n° 54 Caprese-Chiusi. Valico aperto, deboli nevicate in corso con tormenta di tramontana, spessore neve in cima al valico circa cm 20, previste gelate in serata.

- SP n° 57 di Catenaia. Valico aperto, deboli nevicate in corso con tormenta di tramontana, spessore neve in cima al valico circa cm 10, previste gelate in serata;

- SP n° 43 della Libbia. Neve non presente, strada aperta possibile formazione di gelo in serata;

- SP n° 47 di Caprese Michelangelo. Valico aperto, nevicate in corso con tormenta di tramontana, spessore neve circa cm 5, nei tratti sopra 500 ml, previste gelate in serata;

- SP n° 45 di Ponte alla Piera. Valico aperto, nevicate in corso con tormenta di tramontana, spessore neve circa cm 5, nei tratti sopra 500 metri, previste gelate in serata;

- SP n° 48 di Sigliano - SP n° 221 di Monterchi - SP n° 42 di Pantaneto e Lippiano, neve non presente, strada aperta possibile formazione di gelo in serata.

Tutte le Strade devono essere affrontate con dispositivi invernali montati.

-Valdichiana. A Castiglion Fiorentino non nevica più.

- SP 40 di Palazzo del Pero e SP 39 Polvano Valle del Nestore, transitabili, SP 41 della Rassinata bianca a tratti -

- Cortona - SP 34 Umbro Cortonese, SP 38 Val Minima, SP 35 Val di Pierle sono tutte aperte e transitabili, ma stanno lavorando per allargare causa anche caduta piante. Per affrontare i valichi si dovranno avere i dispositivi invernali montati.

Arezzo-Valdichiana Ovest:

- Ad Arezzo si è avuto una nevicata fino a 600 metri di quota senza che interessasse il fondovalle.

In serata di venerdì si sono attivati gli spalaneve della SP 59 Valdarno-Casentinese (passo della Crocina) dove c’erano circa tra 5 e 10 cm di neve e anche nella SP 57 di Catenaia.