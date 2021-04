Covid, altri 83 positivi e 3 morti nell'Aretino

Si abbassa il numero dei contagiati nel capoluogo. I quarantenni i più colpiti dal virus. Negli ospedali si liberano posti letto

AREZZO — Continua a scendere il contagio in provincia di Arezzo. Sono 83 i nuovi positivi, 12 in meno del giorno precedente.

Sono 21 i Comuni del territorio dove è stato riscontrato il virus. Si alleggerisce la pressione sul capoluogo che oggi segna 20 nuovi malati. A Bibbiena ci sono ben 9 positivi, mentre 6 contagiati sono stati individuati rispettivamente a Loro Ciuffenna, Montevarchi e Terranuova Bracciolini.

Il Valdarno, con altri 30 casi, è la vallata con il maggior numero di contagiati. In Casentino ci sono 18 positivi, in Valdichiana 14 e 1 solo in Valtiberina.

Aumenta il numero dei deceduti. Tra ieri notte e oggi tre uomini di 71, 72 e 78 anni sono morti all'ospedale cittadino per complicazioni dovute al Coronavirus.

Nelle ultime 24 ore la Asl ha eseguito 861 tamponi ed ha dichiarato definitivamente guariti 40 aretini.

La fascia d'età che va dai 35 ai 49 anni risulta oggi quella con il maggior numero di casi.

In miglioramento la situazione negli ospedali. Al "San Donato" di Arezzo ci sono 126 pazienti (ieri erano 129) e di questi 106 si trovano nei reparti Covid e 20 in "Terapia Intensiva". Al "Misericordia" di Grosseto i degenti sono 80 (uno in meno del giorno precedente) compresi i 19 in "Rianimazione".

Attualmente ci sono 2.184 contagiati in provincia di Arezzo e di questi 1.760 si trovano a domicilio. Scendono, invece, a 2.601 la persone in quarantena perché contatti di caso.

Nell'intera Area Vasta ci sono 175 nuovi positivi e più precisamente 83 residenti in provincia di Arezzo, 65 in quella di Siena, 25 nel Grossetano e 2 extra Asl.

In aumento il contagio in tutta la Toscana. Clicca qui per il dato regionale sul Coronavirus.

Ecco il dettaglio dei casi odierni nell'Aretino.

Comune Nuovi casi Anghiari 1 Arezzo 20 Bibbiena 9 Bucine 3 Capolona 1 Castel San Niccolò 1 Castelfranco Piandiscò 1 Castiglion Fiorentino 2 Cavriglia 1 Civitella In Val Di Chiana 3 Cortona 1 Foiano Della Chiana 4 Laterina Pergine Valdarno 3 Loro Ciuffenna 6 Marciano Della Chiana 4 Montevarchi 6 Poppi 1 Pratovecchio-Stia 2 San Giovanni Valdarno 4 Subbiano 4 Terranuova Bracciolini 6