Covid, solo 2 nuovi casi di varianti nell'Aretino

Sono entrambi di "Brasiliana". Rilevati negli ultimi tre giorni. Il dato sulle mutazioni sul territorio si sta mantenendo al minimo

AREZZO — Solo due nuovi casi di variante al Coronavirus riscontrati in provincia di Arezzo nel periodo compreso tra il primo e il 3 giugno. Nel precedente report ce ne era stato 1.

Nell'intera Area Vasta sono 15 i contagiati da queste mutazioni negli ultimi 3 giorni, sia di "Brasiliana" che di "Inglese".

Nel dettaglio vediamo che in provincia di Arezzo, come detto, ci sono due nuovi casi ed entrambi di "Brasiliana".

Nel Senese sono invece 6, di cui 2 di "Inglese" e 4 di "Brasiliana". E anche nel Grossetano 6: tre di "Brasiliana" e 3 di "Inglese". Ed un altro di "Brasiliana" extra Asl.

In questo contesto, che vede anche una drastica diminuzione dei casi, come dei posti letto occupati in ospedale, è evidente come la campagna vaccinale stia dando i sui effetti.

Le varianti al Coronavirus non sono più pericolose della malattia tradizionale ma hanno un potere contagiante maggiore e pertanto sono un elemento da tenere sotto controllo in maniera attenta e costante.