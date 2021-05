Covid, tamponi e casi ai minimi nell'Aretino

Infrastrutture in Italia, perché non bastano 20 anni per fare un'autostrada

Meno di 600 persone controllate dalla Asl. Riscontrati positivi in 12 Comuni della provincia. Stabile la situazione dei ricoveri. Morte due persone

AREZZO — E' lunedì e come ogni inizio settimana il dato sul Covid deve essere preso con le "pinze". Sì, perché il basso numero dei tamponi eseguiti incide sul numero dei contagiati. Pertanto oggi ci sono 38 positivi in provincia di Arezzo, riscontrati su appena 571 persone controllate dalla Asl nelle ultime 24 ore.

Il virus è stato "individuato" in 12 Comuni. Il contagio nel capoluogo torna ad una cifra. Sono 8 i positivi odierni ad Arezzo città.

Per quanto riguarda le vallate, in Valdarno ci sono altri 18 contagiati in Valdichiana 8, Valtiberina 3 e Casentino 1.

Sul fronte guariti 48 persone sono uscite definitivamente dalla malattia.

Purtroppo sono state segnalate altre due vittime. Si tratta di uomini di 76 e 87 anni deceduti all'ospedale cittadino per complicazioni causate dal virus.

Giovani e giovanissimi i più contagiati. Una dozzina di under 18 e 8 ventenni risultano i più colpiti dal virus.

Pressoché stabile la situazione dei ricoveri negli ospedali. Al "San Donato" di Arezzo ci sono 89 pazienti (1 in meno del giorno precedente) e di questi 75 si trovano nei reparti Covid e 14 in "Terapia Intensiva". Al "Misericordia" di Grosseto i degenti sono 39 (ieri erano 40) compresi le 11 persone in "Rianimazione". Sempre al nosocomio maremmano è morto un uomo di 75 anni a causa del virus.

Attualmente sono 1.423 gli aretini ancora positivi, mentre si attestano a quota 3.985 le persone in quarantena perché contatti di caso.

Nell'Area Vasta ci sono 83 nuovi casi e di questi 38 sono residenti in provincia di Arezzo, 30 nel Senese, 14 nel Grossetano e 1 extra Asl.

