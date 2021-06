Covid, nell'Aretino 5 casi tutti in Valdarno

M5S, Conte: «Svolta autarchica, grande mortificazione per un'intera comunità»

Sono stati rilevati a Castelfranco Piandiscò. Nessun nuovo contagiato invece nel capoluogo e nel resto della provincia. Calano ancora i ricoveri

AREZZO — Rimangono bassi i numeri del Covid in provincia di Arezzo. Sono 5 i casi odierni riscontrati nell'intero territorio (ieri 3) e tutti a Castelfranco Piandiscò.

Nelle ultime 24 ore, infatti, la Asl ha controllato ben 417 aretini (ieri 504) ed in 5 sono stati dichiarati definitivamente guariti.

Ancora in miglioramento la situazione dei ricoveri. Nell'area Covid del "San Donato" ci sono 3 pazienti e di questi 1 è ricoverato in "Terapia Intensiva" (uno in meno del giorno precedente).

Fortunatamente anche oggi non si registra nessun nuovo decesso.

Attualmente ci sono 133 persone ancora contagiate in tutta la provincia mentre scendono a 137 quelle che si trovano in quarantena perché contatti di caso.

Nell'intera Area Vasta sono 12 i nuovi casi (ieri erano 10) e di questi 5 sono residenti nell'Aretino, 4 nel Senese, 3 nel Grossetano

In Toscana altri 4 morti per Covid e 37 nuovi casi. Per leggere il bollettino regionale cliccate qui.