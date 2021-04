Covid, più guariti che contagiati nell'Aretino

No Tav, scontri in Val Susa per i lavori del nuovo autoporto

Scendono a 58 i casi riscontrati in tutta la provincia. Tra gli under 18 il maggior numero di positivi. Stabile la situazione al San Donato

AREZZO — Il contagio frena in tutta la provincia di Arezzo. Sono 58 i nuovi positivi al Coronavirus, ben 39 in meno rispetto al giorno precedente.

Nella lettura del dato, però, bisogna tenere conto del basso numero di tamponi effettuati ieri (639), mentre oggi sono stati controllati 1.380 aretini.

Nell'analisi del contagio si nota come il capoluogo, con 19 casi, sia il Comune con più positivi. Per quanto riguarda le vallate, tanto in Valdichiana quanto in Valdarno sono stati riscontrati 13 positivi. In Casentino ci sono altri 9 malati ed in Valtiberina 4.

Rispetto ai 58 contagiati, la Asl ha dichiarato definitivamente guarite 59 persone residenti in provincia. Quindi il numero di chi è uscito definitivamente dall'incubo Covid supera quello di chi ci è entrato.

La fascia d'età che va da 0 a 18 anni risulta, oggi, quella più colpita dal virus.

Stazionaria la situazione al San Donato dove ci sono 130 ricoverati (ieri erano 129) e di questi 107 si trovano nei reparti Covid e 23 in "Terapia Intensiva". Diminuiscono i pazienti al "Misericordia" di Grosseto con 66 degenti (5 in meno del giorno precedente) compresi i 15 in "Rianimazione".

Attualmente ci sono 1.878 aretini ancora contagiati mentre 2.744 si trovano in quarantena perché contatti di caso.

Nell'intera Area Vasta ci sono 150 nuovi casi e di questi 58 sono residenti nell'Aretino, 60 nel Senese e 32 nel Grossetano.

Nell'intera Area Vasta ci sono 150 nuovi casi e di questi 58 sono residenti nell'Aretino, 60 nel Senese e 32 nel Grossetano.

Ecco il dettaglio dei positivi odierni in provincia di Arezzo.