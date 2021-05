Covid, 65 nuovi casi e boom di guariti

Nel capoluogo registrati altri 13 positivi. Calo dei pazienti in Degenza, stabile il dato della Terapia Intensiva. Raddoppiati i tamponi effettuati

AREZZO — Sono 65 i nuovi casi di Covid oggi in provincia di Arezzo, mentre ieri erano stati 44 ma con un numero minore di tamponi. Infatti, gli aretini controllati dalla Asl nelle ultime 24 ore sono 1373, contro i 588 del giorno precedente.

Nel capoluogo ci sono altri 13 malati, mentre 7 a Terranuova Bracciolini, e 5 ciascuno a Foiano e Cortona.

Per quanto riguarda le vallate, in Valdarno ci sono altri 15 positivi, in Casentino 13, Valdichiana 16 e in Valtiberina 3 tutti a Sansepolcro.

Il dato più significativo è il boom di guariti: sono 107. E non ci sono stati decessi.

Per quanto riguarda la fascia d'età quella tra i 50 e i 64 anni risulta essere la più colpita.

Riscendono i ricoverati negli ospedali. Al "San Donato" di Arezzo ci sono 101 pazienti (5 in meno del giorno precedente) e di questi 83 si trovano nei reparti Covid e sempre 18 in "Terapia Intensiva". Al "Misericordia" di Grosseto i degenti sono 39 (ieri erano 40) compresi i 10 in "Rianimazione".

Attualmente sono 1.519 gli aretini ancora positivi, mentre salgono a 4.306 ( ieri erano 4.135) le persone in quarantena perché contatti di caso.

Nell'Area Vasta ci sono 168 nuovi casi e di questi 65 sono residenti in provincia di Arezzo, 72 nel Senese, 31 nel Grossetano.

Muoiono di Covid altri 25 toscani, 503 nuovi casi. Per leggere il bollettino regionale cliccate qui.