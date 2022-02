Ecco il Logo celebrativo di Porta Sant'Andrea

Saviano e i manifesti per Cutolo: «L'ultimo tributo al welfare camorrista»

Il Quartiere di via delle Gagliarde ricorda l’atto che ne ha decretato la nascita nel 1932. Il simbolo che riporta in stile futurista il numero 90

AREZZO — L'occasione è stata quella più istituzionale, ovvero l'assemblea dei soci dove il Quartiere di Porta Sant'Andrea ha presentato il logo che ricorda la nascita del rione biancoverde. Un logo realizzato dal gruppo comunicazione per festeggiare 90 anni.

Il 23 marzo 1932 nascevano ad Arezzo le Società di Quartiere, quattro realtà cittadine chiamate a concorrere ogni anno al torneo cavalleresco della Giostra del Saracino.

A distanza di 90 anni dalla costituzione dei rioni, voluta dall’Opera Nazionale Dopolavoro e sancita dal primo Statuto suddiviso in 25 capitoli, Porta Sant’Andrea ricorda l’atto che di fatto ha decretato la nascita del Quartiere di via delle Gagliarde, assente nella prima edizione del 1931.

Lo fa con un logo creato ad hoc per l’occasione che riporta, in stile futurista, il numero 90, le date storiche della ricorrenza e il “payoff” “Parla di Te la storia”, frase ripresa dal celebre cantico Terra d’Arezzo scritto in quello stesso anno dal vice Podestà e poeta vernacolare Alberto Severi.

I colori che spiccano sono dal forte valore simbolico: il bianco e il verde richiamano l’identità e l’immagine del Quartiere, l’oro, invece, evoca il trofeo della Giostra, la lancia d’oro, raffigurazione per eccellenza della Tradizione aretina dal 1932.

Il logo dei novant’anni, realizzato dal gruppo Comunicazione, sarà riportato per tutto il 2022 nelle immagini ufficiali di Sant’Andrea. A ricordo di una grande storia di cui, ancor oggi, il popolo bianco verde è assoluto protagonista.