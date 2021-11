Imprenditori interessati al Caffè dei Costanti

Lo conferma il direttore generale Toscana e Umbria di Intesa Sanpalo che rimarca come la banca stia ponendo molta attenzione sullo storico locale

AREZZO — La vicenda che ha portato alla chiusura del Caffè dei Costanti è arrivata sulle scrivanie dei piani alti di Intesa Sanpaolo, proprietaria dell'immobile in seguito all'acquisizione di alcuni asset da Ubi Banca.

Luca Severini, direttore regionale Toscana e Umbria di Intesa sottolinea come la vicenda sia seguita con molta attenzione dalla banca.

"In merito alle notizie di stampa sul Caffè dei Costanti, storico e prestigioso centro di aggregazione culturale e sociale di Arezzo, desidero confermare l’estrema attenzione che Intesa Sanpaolo dedica alla questione, consapevole di quanto il Caffè dei Costanti rappresenti per gli aretini e per Arezzo, città per noi da sempre strategica per il suo ruolo economico e socio-culturale, ma divenuta ancor più importante nella Direzione Regionale Toscana e Umbria a seguito dell’operazione di acquisizione di UBI Banca attuata dal nostro Gruppo" - afferma il direttore regionale.

L'alto dirigente, fa intendere che una svolta potrebbe essere vicina.

"E’ ancora prematuro esprimersi sul futuro del Caffè, ma l’attenzione è massima. Attualmente ci sono trattative in corso con importanti imprenditori, locali e non, che hanno manifestato interesse per l’immobile in considerazione della location e del valore che il Caffè dei Costanti rappresenta come uno dei principali luoghi di aggregazione della città di Arezzo" - conclude Luca Severini.