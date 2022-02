Istituzioni e imprese, confronto a tutto campo

A tenere le fila del dialogo e della collaborazione Confartigianato che ha promosso degli appuntamenti online

AREZZO — “Confartigianato Arezzo è interlocutore fondamentale nel dialogo tra istituzioni e imprese, in un confronto a tutto campo che nasce da un’associazione che sente di poter e dover portare avanti questo impegno quotidiano, sia a tutela degli interessi dei suoi artigiani, sia anche come frutto del senso civico che da sempre le appartiene, perché quella artigiana è appunto ‘impresa’, ma è anche un prezioso collante sociale sul territorio”.

Con queste parole Ferrer Vannetti, presidente di Confartigianato Arezzo, rivendica il ruolo centrale che la sua associazione riveste sempre più, rispetto al suo essere decisivo elemento di dialogo con le strutture politiche e sociali della provincia aretina ma non solo, proponendosi anche come forza dialogante e concreta rispetto ai rappresentanti locali nella politica nazionale.

Ruolo che esce confermato e rafforzato dagli ultimi due appuntamenti web di inizio settimana, che hanno visto i vertici di Confartigianato Arezzo - appunto Vannetti insieme al Segretario generale Alessandra Papini - avere un confronto diretto con i rappresentanti istituzionali, su questioni fondamentali come il Bonus casa e la cessione del credito, o anche più tecniche ma di grande rilievo professionale e sociale, quali il ruolo fondamentale del consulente Adr in azienda

“Ringrazio davvero - termina - tutti coloro che hanno reso possibile questo ottimo e costruttivo dialogo, e non posso non evidenziare con piacere che in questi confronti hanno partecipato direttamente la gran parte dei rappresentanti aretini in Parlamento, in Regione Toscana, e delle istituzioni cittadine: il Prefetto di Arezzo e i delegati delle forze dell’ordine che operano sul territorio provinciale (Polizia stradale, Carabinieri Forestali, Vigili del fuoco)”.