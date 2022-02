Oltre 100mila euro a favore della cultura aretina

Regno Unito, allarme per la bufera Eunice: raffiche a 150km orari, alberi caduti, mare in tempesta

AREZZO — La Fondazione Guido d’Arezzo, che in città si occupa del segmento cultura, diventa beneficiario delle erogazioni istituzionali di Fondazione CR Firenze. Già dal 2003 la Fondazione CR Firenze ha concentrato la propria azione strategica sul recupero della Fortezza Medicea, promosso del Comune. Ora intende continuare il suo intervento per garantire che il bene culturale recuperato possa vivere di attività e iniziative durante tutto l’anno.

Quindi, per il 2022 le risorse dedicate dalla Fondazione culturale ammontano a ben 120mila euro, un importo e che dimostra la grande attenzione e sostegno ai progetti e alle attività della realtà aretina. Una cifra che conferma quanto la città di Arezzo e i suoi tesori siano motivo di interesse e terreno fertile per nuove progettualità. Proprio grazie al contributo della Fondazione CR Firenze sarà così possibile implementare e accrescere la già vasta offerta della città nei prossimi mesi in diverse location, tra tutte la Fortezza medicea, da poco restituita ai cittadini dopo la chiusura a causa del Covid e per lavori di ristrutturazione.

"Un importo mai concesso alla città, una conferma concreta che l'impegno costante riservato dalla Fondazione Guido d'Arezzo alla promozione della cultura in tutte le sue forme d'arte e alla sua valorizzazione quale risorsa importante di crescita e sviluppo, ha prodotto e ottenuto ottimi risultati, tali da catturare attenzione e attirare sostegni importanti per i propri progetti e le proprie attività. L'incertezza legata all'emergenza sanitaria non ha minato la vitalità culturale riscoperta dalla nostra città, che ha risposto sempre con entusiasmo ai tanti eventi e iniziative, tutti di grande qualità, che si sono succeduti nel tempo: grazie alla Fondazione CR Firenze siamo ora in grado di programmare un'offerta artistica ancora più raffinata, per identificare sempre di più Arezzo quale città della cultura” commenta il sindaco e presidente della Fondazione Guido d'Arezzo Alessandro Ghinelli.