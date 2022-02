Ondata di furti nell'Aretino, controlli a tappeto

Salto in alto... nel basket, la schiacciata in volo di Tamberi all'All Star Game

Passate al setaccio dai poliziotti, con il supporto dell'anti crimine, 157 persone e 114 veicoli tra Montevarchi, Sansepolcro e la città

AREZZO E PROVINCIA — Controlli a tappeto organizzati dalla Questura su tutto il territorio, in special modo nel capoluogo, a Montevarchi e Sansepolcro. In ausilio anche il reparto prevenzione crimine di Firenze. Nel mirino il fenomeno dei furti, ai danni di abitazioni e attività commerciali, che sta aumentando in maniera importante.

Negli ultimi giorni sono state svaligiate diverse case tra Ripa di Olmo, alla periferia di Arezzo, la zona Maestà a Laterina in Valdarno, oltre ad un maxi colpo di rame in un'azienda del Borgo, ma anche ai danni di un'ingrosso di prodotti alimentari in città.

In totale sono stati controllate 157 persone e 114 veicoli. Effettuati diversi posti di blocco, in punti strategici del territorio, e svolte verifiche anche sul rispetto delle misure anti contagio, soprattutto nei confronti dei giovani che frequentano le piazze cittadine.