Over 60 "latitanti" del vaccino, appello Asl

Il Dg D'Urso invita questa fascia d'età a sottoporsi alla somministrazione. E racconta la storia emblematica di un marito che non ce l'ha fatta

AREZZO — E' direttamente il direttore generale della Asl Toscana Sud Est, Antonio d'Urso, a lanciare un appello ed un invito agli over 60. O meglio, la fascia d'età che va dai 60 ai 69 anni. Motivo? La loro risposta alla vaccinazione anti Covid non è consistente. E proprio per questo l'Azienda sanitaria sta organizzando altre giornate di somministrazioni senza appuntamento, con Pfizer.

Ecco, infatti quanto detto dal Dg ai nostri microfoni "c'è una parte delle persone di età compresa tra i 60 e i 69 anni che sono più reticenti alla vaccinazione. Per questo abbiamo organizzato delle week Pfizer che ripetiamo questa settimana e stiamo lavorando per farle anche la prossima. Quindi, le persone comprese in questa fascia d'età che volessero vaccinarsi potranno farlo presentandosi direttamente, senza prenotare".

D'Urso ci tiene a spiegare l'importanza di questa scelta, ossia di aderire alla campagna vaccinale e lo fa raccontando un episodio che lo ha toccato particolarmente. "Sono stato contattato da una signora che ha perso il marito a causa del Covid. Un incontro intenso, nel corso del quale questa donna mi ha detto che il coniuge aveva rinunciato al vaccino AstraZeneca. E' stato contagiato dopo la rinuncia. Riporto questa vicenda perché nelle fasce di età sopra i 40 e in special modo 60-69, il Covid ci ha dimostrato che non è facile da superare. E quindi, scongiurare un evento mortale è fondamentale".

Da qui, il direttore generale conclude "per questo l'invito che faccio a questo segmento di popolazione è di aderire alla vaccinazione, uno strumento che ha dimostrato la sicurezza e le riaperture sono un segno diretto e indiretto di quanto impatti sul contrasto al virus".