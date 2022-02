Positivo al Covid trovato in strada febbricitante

Cosenza, la studentessa che ha denunciato il prof molestatore: «Grazie a me altre hanno trovato il coraggio»

L'uomo, un nigeriano, si era allontanato dal centro di accoglienza dove si trovava in quarantena. Soccorso e denunciato

AREZZO - VALTIBERINA — Se ne è andato dal centro di accoglienza dove era in isolamento in quanto positivo al Covid. Protagonista un uomo, 30enne di nazionalità nigeriana, che è stato trovato per strada febbricitante e bisognoso di essere aiutato.

E' stato quindi soccorso e poi denunciato dai carabinieri. L'episodio è accaduto tra la Valtiberina Toscana e Palazzo del Pero, frazione alle porte di Arezzo.

Lunedì, intorno alle 17, è arrivata una telefonata di un cittadino al 112 che segnalava la presenza di una persona a terra che stava male. Sul posto è arrivata una pattuglia dei carabinieri ed è venuto fuori che l'uomo si era allontanato, da due giorni, dal centro di accoglienza della Valtiberina dove sarebbe dovuto stare in quarantena.

E' stata quindi allertata l'ambulanza che ha trasferito il 30enne in ospedale per cure ed accertamenti. Nei suoi confronti è scattata la denuncia per la violazione delle misure restrittive relative all'emergenza sanitaria.