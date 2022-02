San Valentino, un kit per la cena romantica

Draghi in conferenza stampa: «Tanti mi candidano per posti in giro per il mondo, ma io un lavoro me lo trovo da solo»

Prodotti a Km zero per preparare un gustoso e genuino menù il 14 febbraio. Alle Logge del Grano anche occasioni per doni prelibati

AREZZO — Anche quest’anno sarà più facile cucinare un’ottima cena intima per San Valentino che cade esattamente lunedì.

Al Mercato Le Logge del Grano fino al 14 febbraio una intera area espositiva è dedicata agli ingredienti per cucinare le ricette del cuore. Si va dagli ortaggi, alla pasta con i grani recuperati, passando per le carni del territorio. Il tutto con la proposta di un abbinamento, tra vino, birra o perché no, un succo. La parola chiave è comunque e sempre: Km 0.

Oltre a poter trovare ingredienti per una cena a due, sarà possibile anche confezionare un bel regalo per il proprio partner tra le tante offerte presenti negli scaffali del mercato.

"Siamo ormai un riferimento per il territorio, per la città in particolare – spiega il rieletto presidente, Antonio Tonioni – e questo è per noi un impegno anche educativo e culturale nei confronti dei tanti clienti che hanno fiducia nei nostri produttori, quindi San Valentino, come poi la festa della Donna e tante altre occasioni potranno essere un momento di riflessione anche per la stagionalità delle nostre eccellenze".