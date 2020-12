Un robot in azione con i Vigili del Fuoco

Trypper è un mezzo comandabile da remoto utile in numerosi interventi per garantire maggiore sicurezza agli operatori

AREZZO — Un nuovo mezzo comandabile da remoto, il robot cingolato Trypper, è l'innovazione assegnata dalla Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco Toscana, nell’ottica di un potenziamento e un ammodernamento dei mezzi di soccorso, al Comando di Arezzo ed anche a quello di Pistoia.

Con questo mezzo, per i Vigili del Fuoco sarà possibile entrare in azione garantendo maggior sicurezza per l’operatore, su varie tipologie di intervento. Come negli incendi industriali e non, soprattutto se in presenza di bombole o sostanze pericolose. Ma anche nei monitoraggi a distanza con termocamera ed anche senza. E pure nelle verifiche e ispezioni in luoghi che hanno subito danni strutturali e perciò non sicuri.

Sarà, inoltre utile per intervenire in incidenti stradali dove sono coinvolti mezzi che portano sostanze pericolose o infiammabili, come infine nel trasporto barella, attrezzature o materiale fino ad un peso massimo di, addirittura, 400 chilogrammi.



La Direzione Regionale Toscana, su richiesta delle singole sale operative 115 provinciali, provvederà all’attivazione dell’unità più vicina al luogo dell’intervento da effettuare.