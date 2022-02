Bici al sicuro e al coperto nel nuovo parcheggio

Apre la prima Velostazione di Arezzo in piazza della Repubblica. Disponibili 44 posti, stalli su due piani. Spinta alla mobilità sostenibile

AREZZO — Arezzo ha la sua prima Velostazione, ossia un parcheggio a pagamento per biciclette in piazza della Repubblica, a pochi passi dalla stazione ferroviaria. La struttura, infatti, è stata studiata proprio con l’obiettivo di ampliare ed integrare fra loro i servizi legati alla mobilità ciclabile offerti dall’Amministrazione ai cittadini ed è stata pensata in particolare per i pendolari, visto che non solo è di fronte alla stazione ma anche a pochi metri del Bus Terminal. E' comunque aperta a tutti coloro che vogliono usare la propria bicicletta in alternativa al servizio di bike-sharing.

Progettata e realizzata da Atam su incarico del Comune, con il supporto di Fiab Arezzo, la Velostazione si inserisce nell’ambito della riqualificazione di piazza della Repubblica. Un vero e proprio restyling, completato nel 2020, che ha dato un nuovo volto all'area.

Sono 44 in totale i posti bici disponibili posizionati su due livelli realizzati con moderne rastrelliere in acciaio appositamente numerate, all’interno di uno spazio al coperto pensato per la sosta di chi arriva alla stazione su due ruote.

La Velostazione si snoda in circa 50 metri quadri di superficie, con copertura piana ad una sola falda e quattro fronti semitrasparenti realizzati con doghe metalliche di acciaio color “corten” disposte orizzontalmente. Si accede due porte scorrevoli in vetro per l’ingresso e l’uscita, con sistema di videosorveglianza. Per gli stalli disposti al piano superiore sarà possibile utilizzare un meccanismo bilanciato “a scivolo” che consentirà di inserire e quindi posizionare la propria bicicletta in un’apposita guida di alloggiamento e, con un facile movimento di leve, di sollevarla fino al raggiungimento del livello superiore.

Il parcheggio è videosorvegliato ma non custodito, ed è pertanto obbligatorio chiudere la bicicletta alle rastrelliere con un proprio lucchetto personale. La Velostazione è inoltre dotata di 4 armadietti per la ricarica delle e-bike con batterie estraibili.

Le tariffe: 15 euro per 30 soste, con abbonamento acquistabile presso il Ticket Point di Atam a seguito del quale viene consegnata una smart card con ingressi a scalare. La Velostazione è aperta tutti i giorni h24, festivi compresi. La prossima tappa sarà quella di poter accedere direttamente con l'app "Atam Parking".

“Un servizio importante, assolutamente adeguato all’obiettivo che l’Amministrazione si è posta di fare di Arezzo una città sempre più ‘green’ e sostenibile" commenta il sindaco Ghinelli.