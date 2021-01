Weekend in arancione, poi si torna gialli

Oggi e domani restrizioni più rigide in attesa di lunedì, ma mercato del Giotto al completo. Dall’11 riaprono anche le Superiori

AREZZO — Fine settimana in arancione. Questo in primis significa che non è possibile spostarsi liberamente, se non all’interno del proprio comune.

Negozi comunque tutti aperti e anche il mercato del Giotto stamani si svolge in forma completa, con tutti i banchi a disposizione dei clienti, dall’alimentare all’abbigliamento. Mentre ristoranti e bar possono tenere le saracinesche alzate ancora solo per asporto e consegna a domicilio.

Intanto però l’attesa è tutta per lunedì. Il Ministro Speranza ha firmato l’ordinanza. È ufficiale: la Toscana torna gialla, quindi pure Arezzo. E anche gli studenti delle Superiori possono ripartire con le lezioni in presenza, ma solamente al 50%.

Inoltre a pranzo si potrà mangiare al tavolo del ristorante e fino alle 18 consumare al bancone del bar. Attività commerciali sempre tutte aperte. Libera circolazione fuori comune. Occhio però al coprifuoco: resta dalle 22 alle 5.