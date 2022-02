Covid, 526 nuovi casi, fermi i decessi

I dati relativi alla provincia di Arezzo diffusi dall'Asl sud est. All'ospedale San Donato ricoverati 46 pazienti Covid

AREZZO — Nella giornata di ieri in provincia di Arezzo sono emersi 526 nuovi casi di Coronavirus. Nell'arco delle stesse 24 ore sono state accertate 1202 guarigioni.

Questa la distribuzione delle nuove positività, così come trasmessa dall'Asl sud est: Anghiari 8, Arezzo 149, Bibbiena 20, Bucine 17, Capolona 5, Caprese Michelangelo 1, Castel Focognano 4, Castel San Niccolò 4, Castelfranco Piandiscò 10, Castiglion Fibocchi 2, Castiglion Fiorentino 22, Cavriglia 13, Chitignano 1, Chiusi Della Verna 5, Civitella In Val Di Chiana 18, Cortona 34, Foiano Della Chiana 13, Laterina Pergine Valdarno 8, Loro Ciuffenna 22, Lucignano 3, Marciano Della Chiana 2, Monte San Savino 10, Montemignaio 1, Monterchi 1, Montevarchi 47, Pieve Santo Stefano 6, Poppi 6, Pratovecchio-Stia 7, San Giovanni Valdarno 23, Sansepolcro 39, Sestino 3, Subbiano 8, Talla 1, Terranuova Bracciolini 13.

In Toscana si contano oggi 5683 nuovi positivi e 27 decessi. Non ce l'hanno fatta 18 uomini e 9 donne con un'età media di 84,1 anni. Nessuno di loro risiedeva in provincia di Arezzo.

Nella bolla Covid dell'ospedale San Donato di Arezzo sono attualmente ricoverate 38 persone. Di queste, circa la metà non è vaccinata. L'altra metà è vaccinata con una dose o con 2 dosi da più di 120 giorni. 8 sono invece i pazienti in terapia intensiva: il 60% non è vaccinato ed il 40% è vaccinato con una dose o 2 dosi da più di 120 giorni.