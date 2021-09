Covid, risale la curva del contagio nell'Aretino

Il virus è stato riscontrato in 12 Comuni. Il capoluogo torna in doppia cifra. Aumentano i 40enni positivi. Al "San Donato" 10 ricoverati

AREZZO — Torna a salire il numero dei contagiati in provincia di Arezzo. Sono 32 i nuovi positivi (6 in più rispetto al giorno precedente). Negli ultimi giorni la curva del contagio sta facendo "l'altalena" sul territorio, ma restano fermi i dati che vedono nel capoluogo il maggior numero di casi, oggi 13, così come Cortona entrare sempre nel bollettino dei contagiati, oggi 5.

Nelle ultime 24 ore la Asl ha eseguito 604 tamponi ed in 29 sono stati dichiarati definitivamente guariti.

Sul fronte dell'età, sono i 40enni i più colpiti dalla malattia. Rispetto ai 32 nuovi casi in 6 hanno meno di 19 anni, 3 sono i 20enni e ben 18 hanno tra 35 e 49 anni.

Stabile la situazione dei ricoveri. Al "San Donato" di Arezzo ci sono 10 pazienti e di questi 8 si trovano in degenza Covid (ieri 9) e 2 in "Rianimazione".

Al "Misericordia" di Grosseto i ricoverati sono 26, compresi i 4 in "Terapia Intensiva".

Per aumentare al massimo le vaccinazioni, la Asl ha predisposto due camper che da domani a domenica "gireranno" la provincia di Arezzo e si posizioneranno in prossimità di manifestazioni e fiere di grande richiamo. Per sottoporsi alla vaccinazione non occorre la prenotazione ma basta essere muniti di carta d'identità e tessera sanitaria. Aperta a tutte le fasce d'età.

Attualmente ci sono 585 aretini ancora contagiati mentre passano da 702 a 695 le persone in quarantena perché contatti di caso.

Nell'intera Area Vasta i nuovi positivi sono 85 (ieri 64) e di questi 32 risiedono nell'Aretino, 29 nel Senese, 24 nel Grossetano.

Poco più di 400 i contagiati odierni in Toscana. Clicca qui per leggere il bollettino regionale sul Coronavirus.

Ecco il dettaglio dei nuovi casi in provincia di Arezzo.