Covid, nell'Aretino 60 nuovi casi e 15 guariti

Dei contagiati 22 sono stati rilevati nel capoluogo. Svolti meno tamponi. Ancora tanti malati tra gli under 50. Ricoveri stabili e nessun decesso

AREZZO — Risale il numero dei casi odierni in provincia di Arezzo. Sono 60 i nuovi positivi, 18 in più rispetto a ieri. E di questi 22 sono residenti nel capoluogo. Si registrano comunque contagiati in tutte le vallate.

Nuovi casi per Comune della provincia di Arezzo

Comune Nuovi Casi Arezzo 22 Bibbiena 1 Bucine 4 Capolona 2 Castelfranco Piandiscò 1 Castiglion Fiorentino 1 Cavriglia 2 Civitella In Val Di Chiana 3 Cortona 4 Foiano Della Chiana 2 Loro Ciuffenna 3 Marciano Della Chiana 2 Montevarchi 2 San Giovanni Valdarno 2 Sansepolcro 1 Subbiano 2 Terranuova Bracciolini 6

Le fasce d'età più colpite vanno sempre da 0 a 49 anni, dove si concentrano 46 dei malati odierni, anche se tornano positivi anche dai 50enni agli over 80.

Nelle ultime 24 ore la Asl ha controllato 569 aretini (ieri 702) e non si registrano decessi. Invece i guariti sono 15.

Sul fronte dei ricoveri nei reparti Covid del "San Donato" ci sono sempre 16 pazienti (come ieri) e di questi 1 (ieri 2) si trova in "Rianimazione".

Al "Misericordia" di Grosseto i malati sono 20 (ieri erano 17), con 5 contagiati in "Terapia Intensiva".

Attualmente ci sono 795 positivi in tutta la provincia mentre passano da 645 a 632 le persone che si trovano in quarantena perché contatti di caso.

Nella Asl Toscana Sud Est i contagiati odierni sono 136 (ieri 112) e di questi 60 risiedono nell'Aretino, 36 nel Senese, 40 nel Grossetano.

