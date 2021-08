Il coraggio delle donne afghane, che protestano a Kabul: «Ci siamo anche noi» Il coraggio delle donne afghane, che protestano a Kabul: «Ci siamo anche noi»

Attualità martedì 17 agosto 2021 ore 16:40

Covid, nell'Aretino saliti i ricoverati e 42 casi

Dal dato odierno contagiati in tutte le vallate. Nel capoluogo altri 11 positivi. Nessun decesso, ma 2 pazienti in più in Degenza. I guariti sono 45