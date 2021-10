Gli aretini preferiscono vaccinarsi in camper

In due giorni ben 80 persone si sono immunizzate sfruttando le strutture mobili della Asl. Mezzo utile anche per "convincere" gli indecisi

AREZZO — Funziona la vaccinazione in camper. Tra sabato e domenica ben 80 persone si sono recate nelle strutture mobili della Asl ed hanno ricevuto il siero. Ma non solo. Il camper aiuta anche gli indecisi. Sì, perché sono tante le persone che si avvicinano per chiedere informazioni in merito al siero iniettato e alle eventuali controindicazioni.

Degli 80 vaccini somministrati in questo weekend 20 sono stati eseguiti sabato in occasione del mercato settimanale e 60 oggi in piazza Guido Monaco, a ridosso della Fiera Antiquaria. Tra i vaccinati anche qualche straniero che ha apprezzato oltremodo l'iniziativa.

“Un risultato importante - dichiara il direttore generale Asl Toscana Sud Est Antonio D'Urso - che rafforza la nostra determinazione in questo percorso nella ricerca degli ultimi indecisi.

La presenza del Camper, con personale qualificato e specializzato, direttamente nelle piazze vicino alla cittadinanza trasmette sicurezza ed è anche una straordinaria operazione di informazione ed educazione alla salute. Nelle prossime settimane continueremo in questa strada nella speranza di coinvolgere quella fetta di popolazione che ancora non si è vaccinata. Desidero altresì ringraziare il nostro personale, medici, infermieri e amministrativi, e quello delle associazioni di volontariato (ad Arezzo quello della Misricordia) che sta dando prova di grande professionalità.”

La prossima settimana il programma in provincia di Arezzo sarà intenso.

in accordo con Cna e Confartigianato, il camper sarà nelle zone artigianali del territorio. Il 4 ottobre a Sansepolcro, il 5 a Bibbiena, il 6 a Monte San Savino, il 7 a Camucia, l’8 di fronte alla sede provinciale Cna di Arezzo e il 9 davanti a quella di Confartigianato Arezzo.