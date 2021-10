Laura Chierici alla guida dalla Fidapa aretina

Nuovi vertici per la sezione locale dell'associazione che si impegna nella valorizzazione delle donne e dei loro obiettivi

AREZZO — La sezione aretina di F.I.D.A.P.A. BPW ha eletto come nuova Presidente per il biennio sociale 2021 -2023 l’Avvocato Lucia Cherici, che, con l’Avvocato Tatiana Cosimi quale Vice Presidente, l’Avvocato Maria Cristina Salvini quale Segretaria, la Professoressa Stefania Zamponi quale Tesoriera, la Dottoressa Benedetta Chimenti, psicologa e rappresentante Young, insieme alla Past Presidente Leda Redi, va a definire il nuovo direttivo.

La Presidente ha subito dichiarato che intende contribuire, insieme al suo direttivo ed a tutte le socie della sezione, a far emergere esempi di impegno al femminile caratterizzati da concretezza e pragmaticità al fine di proporre analoghi obiettivi alle nuove generazioni di donne.

"Il programma del prossimo biennio - continua la presidente - sarà improntato a valorizzare l’istruzione e l’impegno sociale come strumenti basilari per l’affermazione della donna sia nel mondo del lavoro che nella società. Il lavoro che intende svolgere la sezione aretina di Fidapa, nello spirito di collegialità e condivisione di intenti sia nel proprio interno ma anche in rapporto sia con le altre associazioni del territorio che con le amministrazioni pubbliche disponibili, sarà quello di guardare alle radici culturali che hanno visto nascere, crescere ed affermarsi la nuova visione di donna autonoma ed indipendente già esistente, di volgere lo sguardo alle sfide future che attendono il mondo femminile, senza dimenticare di adoperarsi per mantenere viva l’attenzione alla tutela dei diritti delle donne più fragili".