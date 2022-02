Segnaletica orizzontale, occhio ai lavori in città

Da mercoledì a venerdì di questa settimana variazioni alla sosta nel parcheggio del Rossellino ma anche in altre strade

AREZZO — Il rifacimento della segnaletica orizzontale comporterà da mercoledì 23 a venerdì 25 febbraio dalle 7 alle 20 il divieto di sosta con rimozione in una porzione del parcheggio di via Bernardo Rossellino corrispondente a 10 stalli di sosta destinati ai residenti in Ztl e a uno riservato ai veicoli elettrici in ricarica.

In via Giuseppe Pietri, in via Pietro Leopoldo e via Francesco Rismondo ancora negli stalli destinati ai veicoli elettrici; lungo il lato civici dispari di via Niccolò Aretino tra il 21/A e il 23/C; in via Margaritone tra il civico 1 e il civico 11; in via Antonio Guadagnoli tra il civico 1 e il civico 13; in ambo i lati di via Piave nel tratto compreso tra via Vittorio Veneto e via Montegrappa.

...