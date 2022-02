Targa a Amos Vestri, storica maschera del Petrarca

A consegnarla il sindaco Ghinelli che ha detto "un meritato riconoscimento, lo ringrazio per la dedizione e la passione"

AREZZO — Il sindaco di Arezzo, Alessandro Ghinelli, ha ricevuto questo pomeriggio in palazzo comunale Amos Vestri, maschera storica del Teatro Petrarca.

A lui ha consegnato una targa a ricordo della lunghissima attività prestata al servizio del teatro cittadino.

“Un meritato riconoscimento per Amos, anima e memoria del nostro bellissimo Teatro Petrarca. Lo ringraziamo per la dedizione, la passione e la professionalità con le quali per tanti decenni ha accolto attori e pubblico” ha detto il primo cittadino.