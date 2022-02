Covid, 267 nuovi contagi in provincia di Arezzo

Il report sanitario trasmesso dalla Asl Sud Est monitora l'andamento dell'epidemia. I dati aggiornati su Arezzo e provincia

AREZZO — Sono 267 le persone residenti in provincia di Arezzo che nella giornata di ieri, all'esito di un tampone, hanno scoperto di aver contratto il Coronavirus.

Il dato emerge dal report sanitario diffuso dalla Asl Sud Est che monitora l'andamento dell'epidemia nelle sue tre province di competenza e fa il punto sui ricoveri per Covid negli ospedali del territorio.

Nella bolla Covid del San Donato di Arezzo sono 15 i pazienti ricoverati, mentre sono 5 quelli assistiti in terapia intensiva.

Vediamo ora la distribuzione, comune per comune, delle nuove positività emerse in provincia di Arezzo: Anghiari 3, Arezzo 66, Badia Tedalda 1, Bibbiena 7, Bucine 15, Capolona 5, Caprese Michelangelo 1, Castel Focognano 2, Castelfranco Piandiscò 10, Castiglion Fibocchi 2, Castiglion Fiorentino 9, Cavriglia 7, Chiusi della Verna 1, Civitella in Val di Chiana 2, Cortona 23, Foiano della Chiana 10, Laterina Pergine Valdarno 9, Loro Ciuffenna 4, Lucignano 1, Marciano della Chiana 4, Monte San Savino 9, Monterchi 3, Montevarchi 10, Pieve Santo Stefano 2, Poppi 6, Pratovecchio Stia 5, San Giovanni Valdarno 12, Sansepolcro 17, Sestino 5, Subbiano 8, Terranuova Bracciolini 8.

L'azienda sanitaria non segnala, relativamente alle ultime 24 ore, nuovi decessi riconducibili al Covid in provincia di Arezzo.