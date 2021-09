Dalla Regione i soldi per la videosorveglianza

Sono otto i Comuni dell'Aretino che beneficeranno di questo finanziamento. De Robertis: "Importante contributo per la nostra provincia"

FIRENZE — La Regione Toscana completa il finanziamento ai Comuni richiedenti, che hanno presentato l'adeguata documentazione, per completare i progetti di videosorveglianza.

In provincia di Arezzo sono otto i Comuni beneficiari di questa decisione: Pratovecchio Stia, cui vanno 5.300 euro per completare il progetto che era stato parzialmente finanziato in prima battuta; Foiano della Chiana, con un contributo di circa 20mila euro; Lucignano, cui vanno 11.700 euro; Monterchi, Sestino e Caprese Michelangelo, destinatari ciascuno di 15mila euro; San Giovanni Valdarno, cui vengono erogati 25mila euro, così come a Sansepolcro.

“Si tratta di un contributo importante per la nostra provincia – commenta la Presidente della Commissione Territorio e Ambiente del Consiglio regionale, Lucia De Robertis – che conferma l’attenzione della Regione per il tema della sicurezza. Il sostegno ai sistemi di videosorveglianza, così come gli incentivi alla riqualificazione delle aree urbane degradate e al ripristino delle reti di commercio di vicinato quali presidi sociali, sono parte di quella politica che la Regione ha avviato ormai da un ventennio”.