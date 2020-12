Covid, la tregua di Natale

Natale, il messaggio di Beppe Grillo: «Faro tutti i vaccini in un unica siringata»

Solo 7 contagiati in tutta la provincia di Arezzo. Eseguiti 620 tamponi. Solo 10 guariti in tutto il territorio

AREZZO — E' Natale e il Covid fa il regalo a tutti gli aretini. Oggi, infatti, solo 7 contagiati in provincia. Un numero molto basso, forse anche troppo, rispetto ai giorni e alle settimane precedenti che comunque fa ben sperare.

Il bollettino odierno evidenzia che nel capoluogo ci sono 4 contagiati. Valdarno, Valtiberina e Valdichiana registrano un caso per vallata mentre in Casentino, oggi, non è stato riscontrato nessun positivo.

I tamponi eseguiti dalla Asl sono 620. Basso anche il numero dei guariti che, nelle ultime 24 ore, evidenzia solo 10 aretini usciti definitivamente dall'incubo Covid.

Pressoché stabile rispetto al giorno precedente il dato sui ricoveri. Sono 74 i pazienti che si trovano nei reparti Covid del San Donato, 1 in meno di ieri. Di questi 59 sono in "Malattie Infettive" e 15 in "Terapia Intensiva".

Gli aretini ancora contagiati sono 636 mentre attualmente sono 1.706 quelli in quarantena.

Nel giorno di Natale sono 21 i positivi in tutta l'Area Vasta e di questi 7 sono residenti nell'aretino, 5 nel senese e 9 nel grossetano.

