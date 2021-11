Rete internet, la Regione investe nell'Aretino

Cop26, il presidente Sharma quasi in lacrime: «Profondamente dispiaciuto per come si è svolto il negoziato»

Potenziata la rete Lan in 13 Comuni della provincia. Procedure informatiche più veloci per le Amministrazione

FIRENZE — Sono 13 i Comuni della provincia di Arezzo interessati dal finanziamento regionale per l’ampliamento e l’adeguamento delle infrastrutture della rete Lan (Local Area Network) e della Wlan (Wireless Local Area Network), il potenziamento della sicurezza informatica. Questi interventi sono destinati agli edifici pubblici comunali in cui si svolgono attività istituzionali, didattiche, assistenziali, di ricerca (compresi gli spazi di coworking), culturali, sportive e di aggregazione.

La connettività è un tema importante e strategico per i territori montani e periferici, come dimostra il gran numero di Comuni che ha richiesto il finanziamento - afferma Vincenzo Ceccarelli, capogruppo Pd in Regione. In questo modo la pubblica Amministrazione di questi territori potrà essere meglio connessa per interfacciarsi con i cittadini favorendo procedure informatiche più brevi e veloci. Questa misura si incardina in un percorso positivo di modernizzazione e segue quelle già messe in atto per le scuole ed i provvedimenti nazionali. Il tema della connettività è un tema centrale per lo sviluppo delle aree interne e affinché si realizzi l’obiettivo di una Toscana più coesa superando le diseguaglianze territoriali».

La Regione ha stanziato un milione di euro che finanzierà 100 interventi in altrettanti Comuni toscani. Si tratta di un contributo in conto capitale che verrà erogato, a titolo di anticipo, nel 2022 e che finanzierà il 100% delle spese di investimento effettivamente sostenute dalle amministrazioni locali.

I Comuni della provincia di Arezzo che riceveranno il contributo sono: Monterchi, Ortignano Raggiolo, Montemignaio, Talla, Chitignano, Castel Focognano, Badia Tedalda, Castel San Niccolò, Pratovecchio Stia, Chiusi della Verna, Sansepolcro, Poppi e Sestino. A ciascuno di loro andrà un contributo massimo di 10.134 euro.