Confesercenti compie 50 anni e sfida il futuro

Festa al Circolo Artistico per il mezzo secolo dell'associazione celebrato dopo un periodo da dimenticare tra emergenza sanitaria e chiusure

AREZZO — Una grande festa ed il traguardo raggiunto di certo la meritava. E' quella che si è svolta al Circolo Artistico di Arezzo per i cinquanta anni di Confesercenti. I festeggiamenti hanno preso il via questo pomeriggio alle 17,30 e sono proseguiti per tutta la serata.

Presenti le autorità locali, tra cui il vicesindaco Lucia Tanti, il presidente della Camera di Commercio Guasconi e il segretario Randellini, il presidente della Provincia Chiassai, il consigliere regionale Casucci. Ed anche l’assessore al commercio del Comune di Anghiari, Ilaria Lorenzini, oltre che il sindaco di Bibbiena Vagnoli.



Il momento clou è stata la premiazione degli esercenti che hanno contribuito e partecipato alla creazione dell'associazione che in città ha la storica sede in via Fiorentina.

Dal 1971 ad oggi ne è passata di acqua sotto ai ponti tra sfide, progetti, iniziative. Sicuramente la prova più dura per Confesercenti e per tutte le imprese che ne fanno parte è stata l'emergenza sanitaria che, ormai da due anni, ci tormenta. Drammatico il periodo del lockdown, come quelli delle chiusure a singhiozzo, con realtà messe completamente in ginocchio. In questo frangente il ruolo dell'Associazione è stato determinante. Non si è mai fermata per stare al fianco dei suoi affiliati e ancora oggi, con la speranza più concreta di una ripartenza duratura, è sempre in prima fila.

Emozionanti le parole dei vertici di Confesercenti, Mario Landini presidente provinciale, il direttore Valeria Alvisi, il presidente regionale e vicepresidente vicario nazionale Nico Gronchi, il direttore regionale Massimo Biagioni. E non ha mancato di esserci neppure lo storico direttore Mario Checcaglini che, dopo 25 anni, ha lasciato da poco il timone.