Scuole Sicure, da lunedì test rapidi agli studenti

Parte la campagna regionale. Ogni settimana verranno controllati 950 alunni delle Superiori. Ecco gli istituti dove la Asl eseguirà gli esami

AREZZO — Lo aveva annunciato il direttore generale Antonio D'Urso e da lunedì mattina la Asl eseguirà test rapidi antigenici su un campione di studenti che frequentano le scuole Superiori.

A partire dal 18 gennaio, infatti, saranno effettuati i test sule scuole secondarie superiori individuate dall’Agenzia regionale di sanità.

In tutte gli istituti prescelti, saranno coinvolti cinque alunni per ogni classe della sezione individuata per il monitoraggio (quindi venticinque studenti per ogni indirizzo di studio); l’operazione sarà ripetuta nelle settimane successive ogni volta su altri cinque studenti delle stesse classi, garantendo una costante verifica della situazione.

“Scuole sicure” prevede inoltre che in caso di una sospetta positività, riscontrata all’interno di una classe, venga quanto prima effettuato il tampone di verifica. Nel caso fosse riscontrata la positività al Covid-19, si attiverà subito l’attività di tracciamento: l’intera classe e gli insegnanti saranno sottoposti a tampone.

“Attraverso il coinvolgimento attivo degli studenti – dice Simona Dei, direttore sanitario dell’Azienda Usl Toscana Sud Est – con questo studio potremo avere un quadro in costante aggiornamento della situazione, monitorarlo e muoverci nei tempi adeguati per tutte le azioni che si dovessero rendere necessarie. Desidero ringraziare per la collaborazione tutte le istituzioni scolastiche, che hanno così consentito di organizzare questo importante studio regionale”.

Ecco gli istituti di istruzione secondaria superiore e i relativi indirizzi di studio, come stabilito dall’Ars.

In provincia di Arezzo sono nove gli indirizzi coinvolti: nel capoluogo Margaritone (servizi socio-sanitari), Buonarroti-Fossombrone (amministrazione, finanza e marketing), Buonarroti-Fossombrone (tecnologico), Petrarca (liceo classico), Vittoria Colonna (liceo linguistico), Redi (liceo scientifico), Liceo artistico annesso al convitto, Galileo Galilei (Itis); a Montevarchi Benedetto Varchi (liceo classico).

In provincia di Grosseto gli indirizzi sono undici: nel capoluogo Carducci-Ricasoli (liceo classico), Leopoldo II di Lorena (servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale), Leopoldo II di Lorena (enogastronomico), Porciatti (meccanica, meccatronica, energia), Polo Bianciardi (liceo musicale e coreutico), Polo Bianciardi (serale), Fossombroni (scientifico), Fossombroni (tecnico), A. Rosmini (linguistico); a Follonica Cattaneo (liceo scientifico), Fibonacci (istituto tecnico).

In provincia di Siena sono diciotto gli indirizzi di studio coinvolti: nel capoluogo Piccolomini (liceo classico), Piccolomini (scienze umane), Caselli (servizi socio-sanitari), Marconi (industria e artigianato), Monna Agnese (tecnico biologico-linguistico), Galilei (liceo scientifico), Sarrocchi (meccanica, meccatronica, energia); a Poggibonsi Roncalli (amministrazione, finanza e marketing), Sarrocchi (tecnico-industriale); a Colle Val d’Elsa San Giovanni Bosco (linguistico), Volta (liceo classico); a Montepulciano Poliziano (classico), San Bellarmino (linguistico, scienze umane), F. Redi (tecnico), Caselli (servizi socio-sanitari); a Montalcino Ricasoli (agricoltura e sviluppo rurale), Lambruschini (linguistico); a Chianciano Terme Artusi (servizi gastronomici e ospitalità alberghiera).